Пашинян отрезвил армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании соотечественникам по случаю Нового года и Рождества заявил, что армянам лучше отказаться от реваншизма и смотреть в мирное будущее.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Хочу подчеркнуть, что в политическом плане наша армия не ставит перед собой задачу завоевания территорий, ее задача - охрана безопасности и защита территориальной целостности нашей страны", - сказал премьер, чем дал понять, что пора оставить позади реваншистские настроения.

Пашинян также, рассказывая об открытии региональных коммуникаций и делимитацию границы с Азербайджаном, подчеркнул, что все шаги правительства Армении направлены на возрождение и мирное будущее.

"Открытие региональных коммуникаций, процессы делимитации и демаркации границ, да, содержат много рисков, но также и много возможностей, и наша политика направлена на управление рисками и их нейтрализацию, а также на использование существующих возможностей", - сказал он.