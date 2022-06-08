https://news.day.az/politics/1469109.html Закир Гасанов понаблюдал за многонациональными учениями "Эфес-2022"
Закир Гасанов понаблюдал за многонациональными учениями "Эфес-2022"
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие высокопоставленные гости понаблюдали за многонациональными учениями "Эфес-2022", передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
На этапе учений, проходящем в ночное время, были выполнены задачи по обезвреживанию обнаруженной морской мины и освобождению захваченного террористами судна.
Отметим, что к учениям также была привлечена группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии и Военно-морских Сил.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре