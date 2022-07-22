Азербайджан показал всему миру, что восстановит свои земли и сделает это на самом высоком уровне

Переезд первой группы бывших вынужденных переселенцев из Зангилана в новоотстроенное "умное село" Агалы - событие, вызвавшее большую радость у каждого из нас. Мы тридцать лет ждали этого дня.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

После освободительной 44-дневной войны на освобожденных землях сразу начались восстановительные работы, которые продолжаются в интенсивном режиме, что позволило начать переселение зангиланцев в "умное село", в построенные на основе самых высоких стандартов дома.

"Это действительно исторический день. Уверен, что в ближайшем будущем мы еще не раз будем свидетелями реализации грандиозного проекта Великого возвращения. Люди, в начале 1990-х изгнанные со своих земель в Восточном Зангезуре и Карабахском регионе, вернутся в свои села и города, разрушенные агрессором и восстановленные после победоносной войны Азербайджанским государством. Я сам уроженец Шуши и жду с большим нетерпением возможности вернуться в родной город после его восстановления, жить и продолжать свою деятельность именно там. Возвращение на родные земли - это мечта каждого бывшего вынужденного переселенца", - сказал Гянджалиев.

По его словам, 19 июля было положено начало Большому возвращению, и мы показали всему миру, что восстановим свои земли и сделаем это на самом высоком уровне. Мы также показали, что, вопреки всем утверждениям, бывшие вынужденные переселенцы в большинстве своем хотят и готовы вернуться на земли своих предков и делают для этого все возможное. Государство же оказывает им в этом всяческую поддержку.

"Обратите внимание, с каким энтузиазмом собирались в путь первые жители Агалы. Я поздравляю их, поздравляю весь наш народ с этим великим событием. Отныне никто и никогда не сможет больше изгнать нас со своих земель", - подчеркнул председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах".

Лейла Таривердиева