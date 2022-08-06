Азербайджанцы Британии обратились к парламенту и министру внутренних дел этой страны

Координационный совет азербайджанцев Британии обратился к парламенту и министру внутренних дел страны Прити Пател в связи с произошедшим в Лондоне нападением радикальной религиозной группы на посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Великобритания и Северная Ирландия, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В обращении подчеркивается, что Азербайджан как толерантная страна выступает против всякого рода радикализма, отмечается, что проживающая в Соединенном Королевстве азербайджанская община резко осуждает нападение, совершенное на посольство Азербайджана, расположенное на одной из центральных улиц Лондона, что этот акт вандализма грубо нарушает нормы международного права, а также Венскую конвенцию, является агрессией против государственных атрибутов и территории Азербайджана: "Мы решительно осуждаем это. Это лишь еще больше усилит дух совместной борьбы нашего народа с радикальной религиозной идеологией".

В обращении говорится о том, что эта провокация выявила пробел в вопросе обеспечения безопасности дипломатического представительства, что принимающая страна в соответствии с международными юридическими обязательствами должна принять меры безопасности: "Aзербайджанская Республика является толерантным, светским государством, выступающим против всякого рода религиозного экстремизма. Нападение пришлось на период дальнейшего развития связей Азербайджана с ЕС в нефтегазовом секторе для обеспечения поставок в Юго-Восточную Европу и достижение решающего этапа мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном под эгидой ЕС, что вполне вероятно преследует цель свести на нет эти возможности, испортить развивающиеся с каждым днем отношения между Соединенным Королевством и Азербайджаном и преподнести Великобританию как нестабильную страну".

Азербайджанцы, проживающие в Великобритании, потребовали выдворить из страны членов радикальной группы для восстановления политико-дипломатической стабильности.