"Я вам спою, еще на бис!": соло Никола Пашиняна во Владивостоке

Автор: Акпер Гасанов

"Концерт давно окончен но песня бесконечна

Пусть отключат на сцене мой давно уже

Уставший микрофон

Я вместо микрофона спою в букет тюльпана

Пусть остается в зале тот кто верит

Верит и влюблен и влюблен и влюблен".

Это слова из популярной в советское время песни, музыку к которой написал несравненный Раймонд Паулс. Первой ее исполнительницей была Алла Пугачева. Позже с разным успехом ее исполняли разные российские и не только российские, исполнители. Но до сих пор не было такого, чтобы этот хит спел действующий политик. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря на языке сухих фактов, также не стал первопроходцем в этом плане.

Но, к если прислушаться к его заявлениям, сделанным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, картина не будет выглядеть столь однозначной. Ведь по сути, армянский премьер, стараясь заручиться расположением публики и принимающей стороны, оглашал округу припевом из указанного хита: "Я вам спою, еще на бис! ". Тем более, что отключать микрофон, как это поется в песне, Николу Воваевичу никто не собирался.

Собравшиеся с интересом наблюдали за процессом выявления Пашиняном собственной лжи. Оказывается, Армения высоко оценивает миссию российских миротворцев в Карабахе, понимая, что это "непростая" задача, заявил премьер-министр Армении в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Представляю, сколь сильно был удивлен таким кардинальным поворотом дел глава российского государства.

Ведь он, да и далеко не только он, прекрасно помнят совершенно иные речи Пашиняна. Буквально месяц назад, в начале августа, на заседании правительства Армении, Никол Воваевич утверждал, что события в Карабахе "вызывают вопросы" к работе российских миротворцев в регионе. Среди этих событий он перечислил "захват Азербайджаном" ряда территорий. Речь шла, в первую очередь, о селе Фаррух в Ходжалинском районе и ряде стратегически важных высот, что были взяты под контроль нашей армией.

Произошло это после того, как в Армении, в промежутке между первой и второй брюссельскими встречами Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна при посредничестве председателя Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля, пытались осуществить провокацию, сорвать процесс мирных переговоров. Попытка эта провалилась с треском. Причем, со всех точек зрения.

Особо неприятно официальному Еревану, в ответ на их стоны и жалобы, было слышать заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что село Фаррух не связано с процессом делимитации азербайджано-армянской границы. В Армении тогда возмущались очень сильно. На разных уровнях и используя разный набор проявления своего возмущения.

С тех пор, добавлю, произошло еще немало интересного. Была еще одна армянская провокация, после которой последовала операция "Возмездие", в результате которой азербайджанская армия снова показала свою готовность выполнять любые поставленные задачи по отрезвлению оккупантов. После чего, армянское население вынуждено было покинуть город Лачин, а также села Забух и Сус.

В армянском обществе, в СМИ этой страны опять началась антироссийская истерика. Мол, как же так российские миротворцы допустили, чтобы азербайджанская армия принуждала оккупантов к миру?! Казалось бы, у Пашиняна появился прекрасный шанс высказать свое недовольство на встрече с главой российского государства. Ну же, Никол, давай! А Никол не дал. Точнее, дал совсем не то, чего от него ожидали в РА.

"Я тоже хочу отметить миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Нужно признать, что это непростая миссия. Мы очень высоко ценим деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в Лачинском коридоре, это очень важно подчеркнуть", - отметил он.

Каков кульбит? Какая политическая и морально-нравственная растяжка?!

Осталось только услышать от Пашиняна слова благодарности в адрес Азербайджана за благородно предоставленное время армянским оккупантам, покинувшим Лачин, Забух и Сус. Впрочем, армянский премьер и без того договорился до шокирующего признания.

"В нашей стране также высокая инфляция, которая отражается на социальной ситуации. Но в целом ситуация в Армении управляемая, кризиса нет. Это стало возможным, благодаря поддержке России", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.

То есть, премьер-министр формально независимого государства, признавшись в своей неспособности противостоять высокой инфляции, экономическим и социальным проблемам, открыто признает, что от падения в бездну ее спасла...Россия. Это было открытое признание в собственной некомпетентности, а также в тотальной зависимости Армении от влияния извне. По идее, после такого признания Пашиняна должен был бы подать в отставку. Но он пошел другим путем. Путем опровержений своих же заявлений, унижения себя лично и своего государства. И все это без остановки, в полном соответствии с припевом известного хита: "Я вам спою, еще на бис!".