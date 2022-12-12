Сегодня – день памяти Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня - день памяти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Он возродил страну из пепла, оставив позади разруху, хаос, последствия армянской агрессии и безнадежность. Преодолеть пришлось очень многое, но Гейдар Алиев смог поставить страну на ноги, дать ей опору и надежду на достойное будущее.

А десятилетия назад, в начале 90-х годов, ситуация была совсем иной. Гейдар Алиев вернулся в республику в самые трудные для нее дни. Азербайджан находился под угрозой распада. Армянские оккупанты, эмиссары с юга и севера, провокаторы всех мастей, местные авантюристы от политики, полевые командиры, которых мало интересовала целостность страны, рвали республику на части. Ситуация складывалась критическая, и тогда народ позвал Гейдара Алиева. Люди помнили, как цвела республика под его руководством в прежние годы. Гейдар Алиев превратил Азербайджан в одну из передовых республик Союза. При нем страна перестала быть просто сырьевым придатком империи. Фактически, в 70-80-е годы прошлого столетия Гейдар Алиев закладывал основы будущей независимости Азербайджана, которая основывалась на укреплении промышленности и сельского хозяйства, науки, развитии культуры и человеческого капитала. К моменту перевода Гейдара Алиева в Москву в Азербайджане действовало более двухсот промышленных предприятий, были заложены основы крупной нефтеперерабатывающей индустрии. Фактически был заложен фундамент устойчивого развития страны на десятилетия вперед. Вернувшись к руководству страной по зову народа в 1993-м году, Общенациональный лидер сумел добиться стабилизации внутриполитической ситуации в стране, установления режима прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта, что позволило приступить к длительной созидательной работе на благо страны. Уже в 1994 году был заключен судьбоносный для будущего Азербайджана "Контракт века", были заложены инфраструктурные проекты, в страну пришли иностранные инвесторы. Кроме того, укрепились внешнеполитические позиции Азербайджана, страна начала обретать партнеров. Начался путь успехов, побед и поступательного развития.

Мировая история не раз подтверждала, что успехи и даже судьба многих государств и народов зависели от лидеров, стоящих во главе. Азербайджану в этом смысле повезло дважды: сегодня наша страна - лидер региона, которой руководит Президент Ильхам Алиев - авторитетный политик мирового уровня. Именно фактор личности Президента Ильхама Алиева, вокруг которого объединились миллионы азербайджанцев внутри страны и далеко за ее пределами, сыграл решающую роль в укреплении, развитии и всех достижениях современного Азербайджана. Президент Ильхам Алиев сформировал базис, на котором был построен этот успех: налажена устойчивая и развивающаяся экономика, коренным образом модернизированы Вооруженные силы страны, существенно вырос авторитет республики на международной арене. Эти факторы стали залогом исторической Победы Азербайджана - освобождения оккупированных территорий.

Гейдар Алиев гордился бы сегодняшним Азербайджаном, который благодаря Президенту Ильхаму Алиеву стал примером силы, авторитета, успешности и развития - таким, о котором мечтал Общенациональный лидер.