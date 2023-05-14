Баку и Ереван достигли договоренности об освобождении некоторых задержанных

В ходе встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном была достигнута договоренность, что некоторые задержанные будут освобождены в последующие недели.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.

Президент Мишель не уточнил, о каких задержанных идет речь.

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