https://news.day.az/politics/1564292.html Баку и Ереван достигли договоренности об освобождении некоторых задержанных - Мишель
Баку и Ереван достигли договоренности об освобождении некоторых задержанных - Мишель
В ходе встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном была достигнута договоренность, что некоторые задержанные будут освобождены в последующие недели.
Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.
Президент Мишель не уточнил, о каких задержанных идет речь.
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