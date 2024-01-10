Автор: Зульфугар Ибрагимов

А потом говорят - зачем человеку деньги. Как зачем? Чтобы иметь вот такую "биографию", как у Рубика Варданяна.

ВВС разразился огромной статьей про российского миллиардера. Повода вроде как особого для этого нет, никакого там дня рождения или даты получения первого миллиарда. Скорее всего, статья носит характер оплаченной рекламы. Семейство Варадянов продолжает владеть крупными капиталами, от которых предусмотрительно отписался глава семейства, бросаясь в политику. Одним словом, просто так писать о Варданяне ВВС не стал бы. Ну и что же, что Рубик джан сидит за решеткой в Баку? Он тут не один сидит, но ведь британский сайт не рекламирует Бако или Араика.

Так вот, статья явно рекламная, призванная показать, как этот мошенник дошел до такой жизни, привлечь к нему внимание. Биография у Рубика, действительно, богатая. Богатая на странные и темные моменты. Его путь к большим деньгам, вроде бы, прослеживается, но на нем все равно масса темных пятен. И рекламировать Варданяна дело очень непростое. И сначала у ВВС все, вроде, шло неплохо и гладко. Однако уже в последней трети текста реклама начала переходить в антирекламу. Все же Рубик, хоть и отказался от российского гражданства, но не перестал быть для запада российским миллиардером, реализующим мошеннические схемы и наполовину сидящим в тени. Расписывая бизнесы, клубы и прочие удовольствия Варданяна, журналист ненавязчиво вносит в текст сомнение насчет чистоты и законности всего этого. Миллиардер хочет казаться благотворителем, а на самом деле является аферистом. Напрямую Варданяна мошенником, конечно, не называют, однако очень заметно, что британское издание предпочло бы не писать подобный материал, если бы не...

В результате такого микса был нарисован не карамельный, а реальный образ Рубика - хитрого мошенника, афериста, занимающегося отмыванием денег, который после начала войны в Украине и санкций против России, решил сделать хитрый ход, чтобы вывести собственные капиталы из-под удара - демонстративно отказался от российского гражданства и нырнул в политику. А так как даже большие деньги не способны заставить человека поумнеть, нырнул он на мелком месте и разбил себе голову. Теперь вот сидит за решеткой, дает показания и ждет суда.

Вот такой вот несимпатичный образ нарисовала рекламная статья в ВВС. Ну, не будем строить домыслы, может, все было сделано не по заказу, а ради последних абзацев статьи. В них ВВС с удовольствием колотит Варданяном по России, которая, дескать, бросила своего человека на растерзание и ничего не делает для его освобождения. И вообще, Россия не спасла в нужный момент ни Карабах, ни Варданяна, говорится в статье.

Вот такая вот грустная история.