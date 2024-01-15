https://news.day.az/politics/1629711.html Генсек Совета Европы выразила соболезнование в связи со взрывом в Баку
Генсек Совета Европы выразила соболезнование в связи со взрывом в Баку
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич выразила соболезнование в связи со взрывом в Баку. Об этом говорится в сообщении Марии Пейчинович Бурич в социальной сети Х, передает Day.Az.
"Я опечалена взрывом, который произошел сегодня в Баку. Выражаю соболезнование пострадавшим и их родственникам, а также властям Азербайджана", - говорится в сообщении.
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