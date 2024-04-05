https://news.day.az/politics/1650030.html Армения продолжает стягивать тяжелую технику и живую силу к условной границе с Азербайджаном - ВИДЕО
Армения продолжает стягивать тяжелую технику и живую силу к условной границе с Азербайджаном - ВИДЕО
Вооруженные силы Армении осуществляют очередную провокацию на условной границе с Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az, Армения стягивает тяжелую технику и дополнительные силы к условной границе в направлении Восточного Зангезура.
Представляем вниманию соответствующие видеокадры.
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