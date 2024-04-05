Армения продолжает стягивать тяжелую технику и живую силу к условной границе с Азербайджаном

Вооруженные силы Армении осуществляют очередную провокацию на условной границе с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, Армения стягивает тяжелую технику и дополнительные силы к условной границе в направлении Восточного Зангезура.

Представляем вниманию соответствующие видеокадры.

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