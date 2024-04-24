Армения снова доказала, что у нее нет будущего

Автор: Байрам Эльшадов

24 апреля 1948 года был вынесен приговор армянскому нацистскому преступнику Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде). Негодяй был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Приговор был вынесен за контрреволюционную деятельность, массовые убийства пленных красноармейцев, а также за пособничество гитлеровской Германии.

Так уж вышло, что дата приговора Нжде совпала с учрежденным позднее советской пропагандой днем "геноцида армян". Это было совпадение, но армяне, конечно же, считают иначе.

К сожалению, осуждение Нжде не спасло армянский народ от подчинения нждеизму. Наоборот, армянский нацизм после Второй мировой войны получил новое развитие. Наши соседи не вынесли никаких уроков из событий начала века, считая, что тогда им просто немного не повезло и борьбу за присвоение чужих земель следует продолжать. Ментальное нездоровье армянского общества особенно хорошо проявляется 24 апреля, когда националистическая истерия достигает своего пика. Но самое печальное, что во все это втягивается молодое поколение. И без того изуродованное нждеистской пропагандой сознание армянских детей и юношества в этот день получает новый заряд пещерных эмоций. Перенятые у нацистов факельные шествия, традиционное сжигание флагов Турции и Азербайджана - все это происходит сегодня на улицах армянских городов. Каждый год 24 апреля армянское общество доказывает, что у него нет будущего.

Мальчик, волочащий по земле флаги "врагов", - это символ трагедии армянского народа. Но не раздутой трагедии 1915 года, а той ментальной трагедии, что началась намного раньше и продолжается по сей день. Армянский народ очень несчастен, так как упорно и тупо идет путем ненависти. А это путь самоуничтожения.