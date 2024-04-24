Новые кадры взрывных устройств-ловушек на освобожденных территориях

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) подготовило видеоматериал о взрывных устройствах-ловушках и их последствиях на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в среду Day.Az.

Представляем читателям данный видеоматериал:

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