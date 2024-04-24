https://news.day.az/politics/1654861.html Новые кадры взрывных устройств-ловушек на освобожденных территориях - ВИДЕО
Новые кадры взрывных устройств-ловушек на освобожденных территориях - ВИДЕО
Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) подготовило видеоматериал о взрывных устройствах-ловушках и их последствиях на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в среду Day.Az.
Представляем читателям данный видеоматериал:
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