https://news.day.az/politics/1656095.html Взрыв мины в Газахском районе
Взрыв мины в Газахском районе
В Шамкирской военной прокуратуре проводится расследование по факту ранения военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Исмаилова Вусала Интигам оглу в результате разрыва мины.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Генпрокуратуре Азербайджана.
Сообщается, что инцидент произошел 29 апреля на неочищенной от мин территории села Гушчу Айрым Газахского района, через которую ранее проходила линия соприкосновения с Арменией.
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