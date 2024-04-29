Взрыв мины в Газахском районе

В Шамкирской военной прокуратуре проводится расследование по факту ранения военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Исмаилова Вусала Интигам оглу в результате разрыва мины.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Генпрокуратуре Азербайджана.

Сообщается, что инцидент произошел 29 апреля на неочищенной от мин территории села Гушчу Айрым Газахского района, через которую ранее проходила линия соприкосновения с Арменией.

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