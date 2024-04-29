Министр культуры Узбекистана посетит Азербайджан

Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков посетит Азербайджан.

Как стало известно Day.Az, он примет участие в VI Всемирном форуме межкультурного диалога на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие", который пройдет в Баку с 1 по 3 мая.

В Форуме межкультурного диалога также будут участвовать председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Нуриддин Холикназаров, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Зухра Ибрагимова, депутаты и сенаторы парламента Узбекистана.

Отметим, что в мероприятии примут участие в общей сложности 700 высокопоставленных гостей из разных стран мира. Среди участников, представляющих более 100 стран, наряду с министрами, также представители министерств культуры около 60 стран, 28 международных организаций.

В рамках форума пройдут министерская конференция и заседание высокого уровня международных организаций.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, пройдет в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

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