Азербайджан - ключевой игрок в обеспечении энергобезопасности Европы

За прошедший период Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер, поставляющий в Европу не только нефть, но и газ.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной на новостной платформе EU Reporter, базирующейся в Брюсселе.

"Каспийское "голубое топливо" стало залогом стабильности для ряда европейских стран. Реагируя на растущие потребности региона, стороны договорились увеличить поставки газа в Европу до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году. Соответствующий меморандум был подписан летом 2022 года Президентом Ильхамом Алиевым и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Подтвержденные запасы природного газа в стране составляют 2,6 триллиона кубометров, а потенциальные запасы оцениваются примерно в 3 триллиона кубометров. Основным источником поставок природного газа из Азербайджана в Европу является гигантское месторождение "Шахдениз", но в будущем планируется задействовать и другие месторождения, такие как "Бабек", "Умид", "Карабах" и "Абшерон". Первый газ и конденсат с "Абшерона" были получены в июле 2023 года, а добыча газа должна начаться в этом году в рамках проекта по разработке глубоководного блока "Азери-Чираг-Гюнешли". Первоначально планируется добывать около полумиллиарда кубометров, но в будущем объемы могут увеличиться в пять раз", - говорится в статье.

Авторы статьи справедливо отмечают, что поставки азербайджанского газа в Европу - это масштабный и долгосрочный проект. С 2015 года в Азербайджане проводятся ежегодные встречи министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Последняя сессия, в которой приняли участие представители 23 стран, 6 международных организаций и 44 компаний, состоялась в начале марта этого года.

"Консультативный совет играет важную роль не только в координации деятельности в рамках Южного газового коридора, но и в обсуждении дальнейших шагов стран-участниц по обеспечению энергетической безопасности. Являясь важным механизмом, Консультативный совет помогает адекватно реагировать на современные вызовы, и по этой причине в рамках совета в течение последних нескольких лет проводятся министерские совещания по "зеленой" энергетике", - говорится в материале.

Кроме того, как отмечается в статье, в ближайшем будущем Азербайджан станет к тому же поставщиком возобновляемых источников энергии в Европу из стран Центральной Азии.

"В ноябре прошлого года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан договорились о создании совместного предприятия по экспорту экологически чистой энергии в Европу. Соглашение было достигнуто на встрече министров энергетики и экономики трех стран, состоявшейся в Баку.

В этом контексте Южный газовый коридор может сыграть важную роль в переходе к "зеленой" энергетике. В переходный период, когда возобновляемые источники энергии не смогут полностью заменить ископаемое топливо, Южный газовый коридор может гарантировать стабильность поставок энергии. Кроме того, природный газ является более чистым ископаемым топливом по сравнению с углем и нефтью, а это означает, что его использование приводит к снижению выбросов парниковых газов", - подчеркивают авторы.

В статье отмечается значительный вклад Азербайджана в диверсификацию источников энергии и укрепление энергетической безопасности Европы.

"Стратегическое партнерство между Азербайджаном и ЕС в этой области будет продолжать развиваться, способствуя стабильности и устойчивому развитию всего региона. Это страна, стремящаяся к диверсификации экономики и инвестициям в будущее. Инвестиции в развитие нефтегазового сектора сопровождаются долгосрочными стратегическими реформами, направленными на повышение прозрачности и улучшение делового климата. Азербайджан зарекомендовал себя как ответственный игрок на мировом энергетическом рынке, готовый к долгосрочному сотрудничеству и совместному решению глобальных проблем", - говорится в статье.

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