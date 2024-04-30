Армянская сказка про репку-Пашиняна

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о параллелях между нынешней политической ситуацией в Армении и одной известной сказкой.

Day.Az представляет публикацию:

Любят армяне сказки. Тридцать лет жили в вымышленном мире, пока азербайджанская армия не вернула их в суровую реальность, а никак не привыкнут. Все назад хотят, в сказку.

Особенно сильно сказки любит армянская оппозиция. "Карабахский клан" даже предложил армянам попытаться снова вернуться в старый вымышленный мир: они почему-то думают, что перекроют парочку дорог, может даже выкопают несколько пограничных столбов - и все, Пашинян сбежит, снова "арцах", снова "величие".

На практике же получилась другая сказка. Сказка про репку. В роли репки - Армения и Никол Пашинян, схватившийся за столбик. А Кочарян, Саргсян и вся остальная шобла пытаются тянуть.

Тянут-потянут, а вытянуть не могут! Времена уже не те.

Автор - HSF

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