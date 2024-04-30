Поддержка Новой Каледонии Азербайджаном вызвала истерику во Франции

Автор: Байрам Эльшадов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен вновь наговорил глупостей. Несмотря на то, что он, как и многие другие французские политики, зачастую демонстрируют весьма своеобразный подход к трактовке международной политики, в этот раз речь французского министра показалась смесью жалоб и истерики человека, осознавшего свое бессилие.

Господин Дарманен выступил с речью, в которой обвинил Азербайджан в том, что Баку защищает права коренного населения Новой Каледонии, исходя из желания навредить Франции за поддержку Парижем Армении.

Весьма интересно то, что французский министр, фактически, выставил себя и прочих французских политиков лицемерами, так как признал, что защита интересов армянского народа волнует их больше защиты прав населения Новой Каледонии. Очень жаль, что Дарманен не стал объяснять почему это так. А то все услышали бы о том, что дружить с армянским лобби во Франции очень выгодно, как и о том, что Армения является инструментом для продвижения политических интересов Франции. Все то, что не может предложить Новая Каледония и ее народ французским политикам, предлагает им Армения.

Значит защита прав коренного населения Новой Каледонии канаков (народ меланезийского происхождения, коренные жители Новой Каледонии) - это вмешательство во внутренние дела Франции, а открытая поддержка армянских сепаратистов Карабахского региона Азербайджана - это защита армян. Очень интересная логика главы МВД Франции, ему стоило вновь почитать учебники международного права, тогда он поймёт разницу и не будет говорить подобные глупости.

Азербайджан как активный член Движения Неприсоединения, который возглавлял это движение с 2019 по 2024 выступает в защиту прав канаков, которые имеют статус наблюдателя в этом движении и признаются самим французскими властями, как политические партии ведущие борьбу за независимость политическими методами, а сепаратисты в Карабахе вели вооруженную борьбу против законных властей Азербайджана и являлись незаконными вооруженными формированиями. Они, при поддержке армии Армении, оккупировали почти 20 % территории Азербайджана изгнав более 700 тысяч коренных жителей этих территорий азербайджанцев.

Баку не имеет смысла повторять французское лицемерие, так как Азербайджан не ищет возможности продвинуть свои интересы за счет других народов. Именно это отличает Баку от Парижа.

А истерика французского министра - не больше чем признание своей слабости и ошибочной позиции в данном вопросе. Возможно французскому министру не пришлось бы жаловаться, если бы его страна изначально вела правильную политику, основанную на международном праве и его принципах. Но вместо этого французские политики решили из каждой возможности извлекать для себя пользу. И именно по этому сегодня политические элиты в Париже больше беспокоит будущее жителей иностранного государства, а не жители Новой Каледонии.

Дарманену стоило бы задуматься об этом после того, как приступ истерики отойдет.