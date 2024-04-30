Конференция на тему борьбы с колониализмом в Вене

Конференция на тему "Путь к деколонизации: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека" организована в венском офисе ООН Бакинской инициативной группой (БИГ) в продолжение цикла мероприятий, посвященных борьбе с колониализмом и его новыми проявлениями. Ранее мероприятия на эту тему проводились в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22 сентября и в Женеве 14 декабря прошлого года.

Как сообщает во вторник Day.Az, на венской конференции предусмотрено обсуждение вопросов, связанных с устранением неравенства внутри и между государствами, а также проблемами устойчивого развития.

В конференции принимают участие дипломаты из 25 стран, аккредитованные при отделении ООН в Вене, около 20 послов, представители 20 стран, в частности лидеры национальных движений заморских территорий, все еще находящихся под колониальным правлением Франции - Новой Каледонии, Французской Полинезии, Французской Гвианы, Мартиники, Гваделупы, Уоллис и Футуны, Корсики, Союза Коморских островов, Гаити, - сторонники независимости из этих стран, независимые эксперты, представители мозговых центров, местные и зарубежные журналисты.

Основная идея мероприятия - подвергнуть критике политику целенаправленной культурной ассимиляции колониальной страны и максимально избавиться от нее.

В рамках конференции пройдут дискуссии в трех панелях по темам "Негативное влияние политики ассимиляции на местные общины", "Развитие прав человека в рамках правовых рамок и международных обязательств в процессе деколонизации" и "Искусственное воздействие на окружающую среду как первопричина вынужденной миграции".

Концепция ассимиляции, применяемая сегодня Францией к подчиненным субъектам, будет проанализирована по двум ключевым направлениям, состоится обмен мнениями о негативных последствиях колониализма для местных общин и защите прав людей, вынужденно вовлеченных в этот процесс.

Конференция позволит снизить угрозы национальной идентичности и добиться видимых результатов в деколонизации путем сокращения воздействий ассимиляции. Это мероприятие станет важным началом для разработки участниками из бывших и нынешних французских колоний проектов, направленных на сохранение и воспитание местной культуры для подрастающего поколения.

В рамках конференции будет подписан меморандум между политической партией "Тавини Уираатира" Французской Полинезии и Бакинской инициативной группой с целью определения перспектив развития связей и расширения сотрудничества.

В заключение мероприятия будет адресовано открытое письмо международным организациям.

Напомним, что Бакинская инициативная группа продолжает поддерживать справедливую борьбу французских колоний за рубежом, выдвигая принципиальную позицию в борьбе с колонизацией и неоколонизацией.

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