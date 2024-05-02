ЕС - основной партнер Азербайджана по разминированию.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко.

"Европейский союз является самым основным сторонником Азербайджана в усилиях по разминированию, в этой области нас связывает долгосрочное сотрудничество," - подчеркнул он.

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