https://news.day.az/politics/1657032.html ЕС - основной партнер Азербайджана по разминированию - Петер Михалко
ЕС - основной партнер Азербайджана по разминированию - Петер Михалко
ЕС - основной партнер Азербайджана по разминированию.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко.
"Европейский союз является самым основным сторонником Азербайджана в усилиях по разминированию, в этой области нас связывает долгосрочное сотрудничество," - подчеркнул он.
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