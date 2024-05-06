Томас де Ваал жаждет продолжения конфликта между Баку и Ереваном

Автор: Байрам Эльшадов

Томас де Ваал, одно время считавшийся специалистом по карабахскому конфликту, пытается сохранить релевантность на волне стремительных геополитических изменений на Южном Кавказе. По другому нельзя объяснить его постоянные комментарии и прогнозы, которые он раздает армянским СМИ. И в этих комментариях можно заметить одну интересную тенденцию. Надо отметить, что в большинстве своих прогнозов он продвигает мысли и идеи, которые рисуют для Армении очень серые и печальные перспективы. При этом в своих прогнозах главными виновниками будущих бед Армении британский журналист видит именно Азербайджан и Россию.

Он считает, что основной целью Баку и Москвы является открытие коридора, который соединит Нахчыван с остальной частью Азербайджана. О том, что под этим подписался армянские премьер Никол Пашинян, было написано уже очень много и не хочется повторять уже хорошо известные аргументы. Скажем лишь то, что складывается впечатление, что де Ваал не хочет, чтобы Армения выполнила свои обязательства.

Также он много рассуждал о том, что открытие Зангезурского коридора значительно усилит Россию и Иран, что он назвал "плохой новостью". Это не первая попытка британского журналиста анализировать события на Южном Кавказе с точки зрения более обширной региональной геополитики. Но зачастую его прогнозы и аргументы в корне ошибочны, как и в этот раз.

При этом де Ваал ни разу не упомянул о том, что Азербайджан и Армения дали старт работе над делимитацией и демаркацией границы, что однозначно является положительным событием. В то время как большинство стран высказало свое положительное отношение к договоренностям, достигнутым между Азербайджаном и Арменией, британский журналист решил обойти эту тему. И это несмотря на то, что это событие стало самым главным региональным событием за несколько месяцев.

Складывается такое ощущение, что де Ваал больше беспокоится о дальнейшей монетизации своего имиджа "специалиста по карабахскому конфликту". Истинная натура господина Де Ваала начала окончательно вылезать наружу, поняв, что после достижения мирного соглашения он останется без куска хлеба и никто не заплатит ему ломанного гроша за его иллюзорные прогнозы. Таким образом, он специально разжигает противостояние между Баку и Ереваном чтобы сохранить свое положение.

Поэтому он и пытается освещать темы, которые далеки от действительности, как расстояние от Земли до Луны. Поздно, господин псевдоэксперт, поезд ушел. Томас де Ваал может продолжать расписывать любые сценарии, которые он хочет, но от этого реальность не изменится.