Запад не имеет права реагировать с позиции силы в отношении Азербайджана

Автор: Эмин Севдималиев

Последние месяцы стали знаковыми для Южного Кавказа, но одновременно и весьма турбулентными. Попытки нормализации отношений между Баку и Ереваном напоминали качели, и сложно было предсказать возможное развитие событий. Так продолжалось до 19 сентября, когда Азербайджан закрыл вопрос сепаратизма на своей территории.

Однако, последующие реакции стали немного неожиданными. Большое число политиков, специалистов и "специалистов" высказали свой взгляд на события в Карабахе. Томас де Ваал, автор книги "Черный Сад", стал одним из тех, кто, к сожалению, занял явную проармянскую позицию. Не станем спекулировать о возможной мотивации, так как это не входит в список интересных моментов. Но рассмотрим последнюю статью господина де Ваала подробнее, останавливаясь для критики на самых важных моментах.

В статье, опубликованной Центром Карнеги, Томас де Ваал призывает ЕС выступить по отношению к Азербайджану с жесткой позиции, так как Азербайджан "перешел красные линии Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки".

Весьма сомнительная позиция, так как ЕС и США являются всего лишь посредниками между Баку и Ереваном. И, кстати, не единственная. Красные линии подразумевают ультиматумы, которые зачастую бывают контрпродуктивны, особенно в вопросах миротворчества. Основываясь на том, что Вашингтон и Брюссель заинтересованы в том, чтобы на Южном Кавказе был установлен долгосрочный мир, выставление каких-либо ультиматумов было бы очень глупым предприятием. Потенциальный мир, построенный на ограниченном западными "красными линиями" договоре, стал бы контрпродуктивным и привел бы еще к одной вспышке на Южном Кавказе, так как не позволил бы решить существующую проблему. Конечно, в ЕС и США это прекрасно понимают, и, даже если такие "красные линии" и были, то они были бессмысленными изначально.

Еще одна причина, по которой аргументация британского журналиста чужда мне, заключается в том, что путь, который он проповедует, фактически, привел бы к повторной "заморозке" конфликта. И несмотря на возможную дискуссию о том, являлся ли карабахский конфликт все это время "замороженным" или просто потерял интенсивность, путь, исповедуемый де Ваалом, не мог привести к долгосрочному миру между Азербайджаном и Арменией. Причина проста и заключается в том, что у Армении и у сепаратистского режима в Карабахе было больше причин для затягивания переговорного процесса, в то время как Азербайджан вынужден был мириться с сепаратистами на своей территории. Что подводит нас к мысли о том, что для Азербайджана присутствие сепаратизма было проблемой безопасности, которая угрожала жизням азербайджанцев.

Что подводит нас к критике еще одного аргумента де Ваала - о "человеческих страданиях". Конечно, жители Карабаха покинули свои дома, но у них была роскошь, которой не было у азербайджанцев около 30 лет назад. Эта роскошь - право выбора. Карабахские армяне сами решили покинуть территории, что было задокументировано. Также международные организации подтвердили, что по отношению к армянам не было применено мер воздействия. Господин де Ваал, конечно, вправе иметь свое мнение и не принимать информацию, предоставленную, к примеру, ООН. Но несмотря на то, что у него может быть свое мнение, своих фактов у него быть не может.

В самом начале своей статьи Томас де Ваал отметил, что на передний план взаимоотношений между Баку и Брюсселем должны выйти вопросы "прав человека". Это действительно важный аспект, и очень неприятно, что в Брюсселе рассматривают отношения между Азербайджаном и Арменией строго в контексте "армянских страданий". В тот день, когда произошли известные всем события в Карабахе, на минах подорвались граждане Азербайджана. Действия сепаратистов стали нарушением прав азербайджанских граждан, включая фундаментального права на жизнь. Однако в тот день ни ЕС, ни Еврокомиссия, ни Европарламент, ни Томас де Ваал не отметили важность этого права для азербайджанцев. Как и не было сделано заявлений о том, что азербайджанцы имеют право жить на своих территориях. И Томас де Ваал, являющийся автором книги о Карабахе, прекрасно осведомлен о том, что сотням тысяч азербайджанцев пришлось пережить очень тяжелые моменты, спасаясь от армянской оккупации. Вопрос прав человека не может вестись в открыве от защиты прав азербайджанцев, и ЕС не пойдет на предлагаемый де Ваалем шаг, так как это будет лицемерием и дискредитацией блока. В результате подхода британского специалиста возникает серьезный вопрос о том, почему используется весьма избирательный подход в вопросе прав человека?

Также весьма сомнительным показался аргумент о том, что Азербайджан, якобы, "получил все за столом переговоров". В подтверждение этого аргумента де Ваал приводит то, что Пашинян словесно подтвердил отсутствие территориальных претензий и признание суверенитета Азербайджана над своей территорией, включающей Карабах. Также де Ваал задается вопросом, а можно ли верить заверениям Азербайджана после того, что случилось в Карабахе? И если такой вопрос возникает у автора по отношению к Азербайджану, то почему у Армении имеется индульгенция после десятилетий агрессивной риторики и военных преступлений? И насколько можно верить словам Пашиняна, который известен тем, что, выражаясь дипломатично, не всегда демонстрировал последовательную позицию.

И даже не будем объяснять всю ситуацию с позиции международного права, не будем ссылаться на устав ООН и конкретно на статью 51 данного устава, на резолюции Совбеза ООН, как и на единогласное признание суверенитета Азербайджана над Карабахом. Ни одного упоминания об этих фактах не было в статье де Ваала, что подчеркивает то, что изначальной целью не был поиск истины.

Геополитический аргумент де Ваала

Томас де Ваал также затронул геополитические аспекты в попытке сделать свой анализ более разносторонним. Он написал о поставках газа, об их уменьшающейся роли, в контексте ожидаемого развития зеленой энергетики и транспортном партнерстве. Конечно же, важность Азербайджана как партнера ЕС была значительно принижена.

Начнем с энергетического сотрудничества. Томас де Ваал полагает, что азербайджанский газ не сможет обеспечить энергобезопасность ЕС. Возможно, что азербайджанский газ действительно не сможет удовлетворить нужды блока полностью в одиночку, но ни в Баку, ни в ЕС никогда не надеялись на это. Азербайджан имеет свой рынок и своих потребителей, которым сложно будет отказаться от взаимовыгодного сотрудничества на основании аргументов Томаса де Ваала. Во-вторых, как быть с инвестициями, которые уже были вложены в энергетические проекты? И еще один вопрос - почему британский специалист не рассматривает заинтересованность ЕС в сотрудничестве в сфере зеленой энергетики с Азербайджаном?

Эти три аспекта подчеркивают однобокость подхода Томаса де Ваала и указывают на то, что его аргументация не является убедительной.

Но дальше хуже. Говоря о транспорте, де Ваал пишет следующее: "...взаимосвязанность и конфликт неразрывно связаны. Маршрут "Среднего коридора", пролегающий из Китая через Центральную Азию в Европу через Южный Кавказ, представляет собой маршрут, охватывающий несколько стран, в котором также участвует Армения. Для работы ей необходимо региональное сотрудничество - и почти наверняка финансирование со стороны западных правительств и международных финансовых институтов".

Главная проблема вышеуказанного абзаца заключается в том, что Армения не является участником Среднего коридора. Совсем. В первую очередь, благодаря тому, что всячески препятствует открытию Зангезурского коридора, который сделал бы Ереван важным элементом маршрута. Сложно продолжать дальнейшую критику этой части работы господина де Ваала, так как она ложная на фундаментальном уровне.

Однако, возможно согласиться с тем, что "взаимосвязанность и конфликт неразрывно связаны". Взаимосвязь как основной элемент предотвращения конфликтов является важной, а может и фундаментальной частью либерализма в международных отношениях. Страны, торгующие и имеющие экономические отношения, не воюют и избегают вооруженных эскалаций, так как потери от таких волнений, как правило, значительно выше потенциального выигрыша. Странно, что эта мысль не была использована и не получила развития в работе де Ваала, так как именно нежелание разблокировать транспортные пути и ставит большой крест на нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В заключении хотелось бы отметить, что статья Томаса де Ваала кажется одной из тех статей, которые написаны для создания конкретного нарратива. Британский специалист не делает каких-либо конкретных предложений, в своем анализе не опирается на принципы международного права, используя неточности и неверную информацию, что бросает тень на его труд.