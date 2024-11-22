На сколько увеличатся алименты в Азербайджане?

В Азербайджане с 2025 года увеличится минимальный размер алиментов.

Как передает Day.Az, вопрос обсуждался в Милли Меджлисе.

Согласно проекту закона о прожиточном минимуме на 2025 год, прожиточный минимум для детей будет установлен в размере 246 манатов. Этот показатель станет базой для минимального размера алиментов, которые обязаны выплачивать родители.

Таким образом, начиная с 2025 года, алименты в Азербайджане будут рассчитываться на основе увеличенного прожиточного минимума, что направлено на улучшение благосостояния детей.