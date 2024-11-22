https://news.day.az/society/1709825.html На сколько увеличатся алименты в Азербайджане? - РЕПОРТАЖ - ВИДЕО В Азербайджане с 2025 года увеличится минимальный размер алиментов. Как передает Day.Az, вопрос обсуждался в Милли Меджлисе. Согласно проекту закона о прожиточном минимуме на 2025 год, прожиточный минимум для детей будет установлен в размере 246 манатов.
На сколько увеличатся алименты в Азербайджане? - РЕПОРТАЖ - ВИДЕО
В Азербайджане с 2025 года увеличится минимальный размер алиментов.
Как передает Day.Az, вопрос обсуждался в Милли Меджлисе.
Согласно проекту закона о прожиточном минимуме на 2025 год, прожиточный минимум для детей будет установлен в размере 246 манатов. Этот показатель станет базой для минимального размера алиментов, которые обязаны выплачивать родители.
Таким образом, начиная с 2025 года, алименты в Азербайджане будут рассчитываться на основе увеличенного прожиточного минимума, что направлено на улучшение благосостояния детей.
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