Джейхун Байрамов обсудил с председателем ОБСЕ нормализацию отношений с Арменией

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Мальта, действующим председателем ОБСЕ Яном Боргом.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, стоящие в повестке дня ОБСЕ, а также региональная ситуация.

Во время беседы была доведена до внимания позиция Азербайджана по основным направлениям повестки дня двустороннего сотрудничества Азербайджан-ОБСЕ, вызовам, с которыми в настоящее время сталкивается ОБСЕ.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подходе нашей страны к этим вопросам.

Наряду с этим, были рассмотрены возможности сотрудничества с ОБСЕ и ее председательством в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую проведет у себя Азербайджан.

Также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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