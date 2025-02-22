Автор: Мехти Ахмедзаде

Франция расчехлила свой "дипломатический багет" и решила снова поиграть "миротворца". Правда идея состоит в обратном - вооружении до зубов. Посол Оливье Декотиньи гордо заявил, что Париж завалит Армению оборонной техникой и научит её солдат метко стрелять - естественно, ради мира. Это как раздавать спички детям на заправке с криком: "Главное, не поджигайте!".

По его словам, Франция - "единственный западный благодетель, осмелившийся на такой шаг, и ждёт, что другие подхватят эстафету". Милитаризация чужой страны под соусом защиты суверенитета - это, конечно, верх "добродетели" в парижском стиле.

Планы на 2025 год Декотиньи расписал с энтузиазмом: поставки техники, переподготовка военных, консультации по укреплению армии. Еревану обещают не просто броневики, а целый филиал французского военного клуба с навязанной стратегией, далёкой от реалий региона. Баку не раз напоминал о необходимости прекратить это шоу, но посол постоянно игнорирует разумные призывы, прикрываясь т.н. "заботой о территориальной целостности Армении". От кого её защищать - загадка. Внешних угроз после Второй Карабахской войны нет, а вот милитаристский зуд Еревана Париж только подогревает.

Особый акцент Декотиньи сделал на миссии ЕС, которая, по его мнению, одним своим присутствием "творит мир на границе". Вот только в Баку не заметили, чтобы эти "наблюдатели" мешали армянским провокациям - скорее, смотрят в другую сторону. А фраза "пока мирный договор не подписан, опасность эскалации сохраняется" звучит как оправдание: мол, давайте ещё оружия, и мир сам придёт.

Французская логика - это абсурд в чистом виде. Париж искренне верит, что чем больше винтовок и броневиков, тем спокойнее на Южном Кавказе. Но вброс вооружений в регион - не помощь, а провокация. Декотиньи либо не понимает специфики, либо сознательно закрывает глаза. Это вызов, а не жест доброй воли. Игнорируя озабоченность Баку, Франция демонстрирует высокомерие и дипломатическую слепоту. Вместо поддержки диалога между Арменией и Азербайджаном Париж играет в солдатики на чужой земле.

Это не путь к миру, а циничная ставка на обострение. Пока Декотиньи вещает о "благородстве", Франция подливает масла в едва притушенный костёр Карабахской войны. Южный Кавказ заслуживает не французских броневиков и пустых лозунгов, а реального диалога, в котором Парижу не хватает ни опыта, ни желания участвовать. Так что, господин посол, засуньте свой "багет" обратно в....корзину и дайте региону шанс на стабильность без вашего "спонсорства".