Против Саргсяна вышли даже инвалиды - ФОТО

Армянские пользователи соцсетей продолжают делиться фотографиями, видеороликами и новостями, касающимися происходящих сегодня в Армении событий.

На одном из фото запечатлен инвалид - одноногий пожилой мужчина, протестующий на улице с поднятыми костылями.

Отметим, что возглавляющий протесты депутат Никол Пашинян постоянно предупреждает митингующих о недопустимости насилия и агрессии, и в ходе митингов люди поднимают руки, демонстрируя, что у них нет оружия.

Инвалид на фото так же поднял руки, показывая сотрудникам правоохранительных органов, что у него нет ничего, кроме костылей.

Султан Керим