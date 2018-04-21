В Азербайджане назначен новый министр сельского хозяйства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о новом составе Кабинета Министров.

Как сообщает Day.Az, согласно документу, министром сельского хозяйства Азербайджана назначен Инам Керимов.

Керимов сменил на этом посту Гейдара Асадова.

Ранее Инам Керимов занимал должность председателя Государственного агентства по социальным инновациям и оказанию услуг гражданам при Президенте Азербайджана.