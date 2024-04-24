https://news.day.az/popularblog/1654713.html Кейт Миддлтон выложила снимок своего сына Луи - ФОТО
Кейт Миддлтон выложила снимок своего сына Луи - ФОТО
Принцесса Кейт Миддлтон показала поклонникам редкое фото своего сына принца Луи. Снимок был опубликован в Instagram.
Кейт Миддлтон и принц Уильям публично поздравили своего сына Луи с 6-летием. В честь дня рождения королевская семья выложила фото мальчика. На снимке наследник предстал в белой рубашке в клетку и синих шортах. Принц лежал на бежевом пледе и улыбался в камеру. Автором кадра по традиции выступила Кейт Миддлтон. Члены королевской семьи поблагодарили поклонников за теплые слова в адрес принца Луи.
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