Кейт Миддлтон выложила снимок своего сына Луи

Принцесса Кейт Миддлтон показала поклонникам редкое фото своего сына принца Луи. Снимок был опубликован в Instagram.

Кейт Миддлтон и принц Уильям публично поздравили своего сына Луи с 6-летием. В честь дня рождения королевская семья выложила фото мальчика. На снимке наследник предстал в белой рубашке в клетку и синих шортах. Принц лежал на бежевом пледе и улыбался в камеру. Автором кадра по традиции выступила Кейт Миддлтон. Члены королевской семьи поблагодарили поклонников за теплые слова в адрес принца Луи.

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