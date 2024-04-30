Памела Андерсон снялась без косметики в своем огороде

Актриса и модель Playboy Памела Андерсон снялась без косметики и укладки. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram.

Перед камерой 56-летняя Памела Андерсон предстала в белом свитере, который сочетала с макси-юбкой с цветочным принтом. Актриса также надела перчатки для работы с землей. Модель Playboy отказалась от косметики, поддержав тренд на естественную красоту. Она также собрала волосы в небрежный пучок. Знаменитость работала в своем огороде.

Модель Playboy объяснила в интервью The Daily Telegraph, зачем ходит без макияжа. Актриса призналась, что не стесняется показывать себя настоящей и появляется на светских мероприятиях без косметики.

"Я хотела, чтобы все было по-настоящему. Никакого специального освещения и прочих украшательств. Мне просто нужно было быть самой собой, это желание буквально требовало выхода. Я почувствовала, что мне действительно нужно поделиться тем, кем я была, кто я есть, и это мне дало такое ощущение свободы!" - заявила Андерсон.