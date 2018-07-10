Дети азербайджанских звезд, обучающихся за рубежом - ФОТО

Все чаще молодые люди выбирают учебу за границей. Не пугает ни смена привычного образа жизни, ни расстояния, которые будут их отдалять от друзей и родственников, ни смена языкового окружения. В то же время обучение за границей дает множество преимуществ - от уровня образования до построения будущей карьеры. К тому же, для молодежи это уникальная возможность увидеть другие страны, культуры и народы, завязать новые знакомства, испытать себя в новой среде. Студенты, которые учатся за рубежом, получают не только престижное образование, но и значительно расширяют свой кругозор. Такие выпускники больше ценятся на родине, и есть все шансы устроиться в солидные компании. У них больше внутренней мотивации, самостоятельности, открыты для новых знакомств, идей, перемен, не боятся трудностей. Бесспорно - это здорово, как говорится, и мир посмотреть, и уму-разуму набраться, и себя показать...

Не исключение и дети азербайджанских известных личностей, о которых расскажет читателям Day.Az со ссылкой на Trend.

Сын дизайнера Гюльнары Халиловой Джавид в этом году стал магистром Universiteit Leiden (Лейденский университет) - старейшего университета Нидерландов, по специальности - международные отношения и дипломатия.

Сын художницы Семени Гасымзаде - Фикрет в этом году стал выпускником University of East London (Университета Восточного Лондона), по специальности - архитектор.

У певицы Нури Сури двое детей "зарубежной закалки". Старший Хосров является магистром Royal Holloway - одного из лучших университетов Великобритании, по специальности - международное управление цепями поставок (SCM). Второй сын Мохсен перешел на второй курс New York Film Academy (Нью-Йоркская академия кино) - высшее учебное заведение в США, по специальности - визуальные эффекты в кино.

Самым популярным оказался Bahçeşehir University (BAU, Университет Бахчешехир), который входит в ТОП-3 университетов Турции.

Дочь певицы Айбениз Гашимовой - Айнишан является магистром BAU, по специальности - маркетинговый PR.

Дочь композитора Севиндж Агасиевой Эмилия Сепехран перешла на третий курс BAU, по специальности - кинорежиссер.

Дочь певицы и композитора Тунзали Агаевой - Фидан перешла на второй курс BAU, по специальности - фотография и видео.

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