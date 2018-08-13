Российский певец отметил в Баку жестяную свадьбу - ФОТО - ВИДЕО

"Спасибо, дорогой Азербайджан, за гостеприимство и радушие! Спасибо за приглашение и отдельный респект команде организаторов! На высшем уровне! Четверо суток без сна, но ребята не переставали улыбаться. На краской дорожке по случаю закрытия фестиваля (ред. 29 июля), не сговариваясь, для выхода выбрали белые брюки и туфли. Именно в них мы были в день свадьбы. Вот такой символизм. Ну, и конечно, мы были парой вечера, так как о нашей годовщине узнали все и от души поздравляли на каждом шагу. Вот что значит радушный приём бакинцев и любовь коллег по цеху", - написал на своей странице в Instagram участник Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2018", российский певец, музыкант, актёр и композитор Денис Клявер. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

У Клявера трое детей, у которых разные мамы. С нынешней избранницей он воспитывает четырехлетнего сына Даниэля, также у него есть 16-летний сын Тимофей от бывшей жены Юлии и 13-летняя дочь Эвелин от певицы Евы Польны. Исполнителю удалось сохранить хорошие отношения с бывшими возлюбленными и своими наследниками, в жизни которых он активно участвует. Свадебная церемония Дениса и Ирины состоялась 29 июля 2008 года в Санкт-Петербурге.

"8 лет назад я сказал "Да" этой красивой девушке, точнее - она не отказала. Меня зацепила ее внутренняя красота. Ирина - одна из миллиона, я не встречал таких людей, как она. Когда встретил ее, то сразу почувствовал уверенность в том, что это мой человек. Сегодня у нас уже жестяная свадьба. 8 лет назад, в этот день в Санкт-Петербурге, была также 35-градусная жара. И символично, что жара в Баку и сам фестиваль стали знаменательным событием в нашей жизни. Мы были искренне счастливы в Баку. Такой атмосферы нет ни на одном фестивале, уникальность которого в том, что он проходит в гостеприимном Азербайджане. Спасибо организаторам за приглашение и бакинской публике за столь радушный и теплый прием", - сказал Trend Денис Клявер, исполнив на фестивале две композиции "Там, где мы вдвоём" и "Два человека", которые посвятил Ирине.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook