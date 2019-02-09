Интернет-пользователи раскритиковали известного рэпера за видео с летающими долларами - ВИДЕО

Украинский продюсер и рэпер Потап показал видео с участием своего сына Андрея - мальчик подбрасывает вверх пачку долларов, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

"Это понты", - отметила olyamrrmeow.

"Можно эти деньги пожертвовать больным деткам. Вот это бы было круто", - написала shulga8207.

"Мы пожертвуем настоящие", - ответил Потап.

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