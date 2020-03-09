Отменены концерты Мадонны в Париже

Организаторы отменили запланированные на 10 и 11 марта концерты американской певицы Мадонны из-за мер, введенных против распространения коронавируса.

Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике концертного зала Grand Rex, где должно было состояться шоу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Следуя министерскому указу о запрете на проведение мероприятий численностью более 1 тыс. человек, мы с глубоким сожалением объявляем об отмене двух последних шоу", - отмечается в сообщении. Организаторы также указали, что вернут деньги за все купленные билеты.

По последним данным санитарно-медицинского агентства Sante publique France, число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 1126, из них 19 оказались смертельными.