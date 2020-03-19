Самира Эфенди прокомментировала отмену "Евровидения"

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" Самира Эфенди на своей официальной странице в Instagram прокомментировала отмену конкурса, который должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Принимая во внимание события, которые происходят в мире, конкурс "Евровидение-2020" переносится. Я сообщу о новостях, как только они появятся. Выражаю благодарность каждому за поддержку и за то, что были рядом со мной", - отмечает Эфенди.

Напомним, что 18 марта организаторы конкурса сообщили об отмене "Евровидения-2020" из-за угрозы распространения коронавируса.

Самира Эфенди на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" должна была выступать во второй части первого полуфинала с песней Cleopatra. Авторами композиции являются Аллан Рой Скотт, Сара Лейк и Люк ван Бирс (Нидерланды). Продюсеры композиции - Люк Ван Бирс и Тони Корнелисс.