Анфиса Чехова перенесла операцию

Российская телеведущая Анфиса Чехова перенесла хирургическую операцию на ногах. В сторис Instagram она пояснила, что вмешательство было плановым и что в настоящее время она чувствует себя нормально, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ведущей, она обратилась к флебологу из-за проблем с венами. Специалист посоветовал ей скорее сделать операцию. Ведущая записала серию видео перед лазерной операцией на венах в одной из московских больниц.

Чехова призналась, что боится врачей и наркоза, испытывает панические атаки от мыслей о вмешательстве в ее тело. Она пояснила, что "обычно дерется с врачами", которые предлагают ей наркоз, но этот случай стал исключением. В результате все прошло успешно и без последствий, заверила знаменитость.

Ведущая добавила, что уже чувствует себя достаточно хорошо, чтобы выписаться из медицинского учреждения и продолжать работать. В последних роликах в сторис Чехова общается дома с сыном, а также ходит рядом с гардеробной в нижнем белье и компрессионных чулках.

Анфиса Чехова (имя при рождении - Александра Корчунова) известна российским телезрителям как ведущая эротического шоу "Секс с Анфисой Чеховой" на ТНТ. Она вела программу с 2005 по 2009 год. После, с 2010 по 2011 год, вела похожее шоу "Спокойной ночи, мужики!" на канале ДТВ. В 2018 году стала ведущей реалити-шоу "Взвешенные и счастливые люди" на СТС.