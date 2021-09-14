Переболевшая коронавирусом Айгюн Кязымова приступила к занятиям спортом

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова приступила к занятиям спортом.

Как передает Day.Az, соответствующим видео она поделилась в Instagram Stories.

Напомним, некоторое время назад певица переболела коронавирусом.