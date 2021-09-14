https://news.day.az/showbiz/1379716.html Переболевшая коронавирусом Айгюн Кязымова приступила к занятиям спортом - ВИДЕО
Переболевшая коронавирусом Айгюн Кязымова приступила к занятиям спортом - ВИДЕО
Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова приступила к занятиям спортом.
Как передает Day.Az, соответствующим видео она поделилась в Instagram Stories.
Напомним, некоторое время назад певица переболела коронавирусом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре