Дом детства знаменитой певицы в США продали со скидкой
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В американском штате Пенсильвания на северо-востоке США продали особняк знаменитой певицы Тейлор Свифт. Покупатель на объект нашелся после того, как на него сделали скидку, сообщает The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Владение находится в городе Рединг. Свифт жила в особняке в детстве вместе с родителями, которые арендовали его. В феврале 2022 года его выставили на продажу за 1,1 миллиона долларов, однако позже снизили цену до миллиона. Сделка с новым владельцем находится в процессе оформления.

Особняк площадью 325 квадратных метров находится на участке в 30 гектаров. Здание построено в георгианском колониальном стиле, в интерьере использовали яркие цвета, включая красный и бирюзовый. Внутри есть пять спален и столько же ванных комнат, а также кухня с мраморной столешницей, винный погреб, терраса и игровая комната.

The property is situated on a .75 acre lot.

The home spans over 3,500 square feet.

The foyer.

The main living area.

The formal living room.

The kitchen.The formal dining room.

The formal dining room.

The detached garage.