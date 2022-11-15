В Баку покажут фильм о турецком рок-музыканте Барыше Акарсу - ВИДЕО
В сети кинотеатров Park Cinema стартует показ одного из самых ожидаемых турецких фильмов, сообщили Day.Az в пресс-службе Park Cinema. Показ фильма "Baris Akarsu Merhaba" (Здравствуй, Барыш Акарсу) стартует с 17 ноября.
Кинолента рассказывает о жизни турецкого рок-музыканта и актера Барыша Акарсу (1979 - 2007 годы), скончавшегося в молодом возрасте.
Роль Барыша Акарсу исполнил популярный турецкий актер Исмаил Эге Шашмаз, в фильме также заняты - Альмила Ада, Шафак Пекдемир, Бурак Сатыбол, Эбру Ниль Айдын, Аслыхан Капаншахин, Метин Джошкун и Хусейн Авни Даньял. Авторы сценария - Мерт Дикмен и Джан Анар.
Фильм производства Fikri Fikir Production и Aytaç Media наряду с Турцией будет транслироваться еще в 23 странах мира.
Также песня Барыша Акарсу "Merhaba", которую он написал при жизни, но не смог закончить, исполнена Исмаилом Эге Шашмазом и будет представлена вместе с фильмом.
Отметим, что Барыш Акарсу - турецкий рок-музыкант и актер, который стал знаменитым после участия в ТВ-шоу "Akademi Türkiye" (Академия Турции) в июле 2004 года. Он выпустил два студийных альбома за три года, а также снялся в телесериале "Yalancı Yarim" (Любимый обманщик).
Барыш Акарсу погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в возрасте 28 лет.
Зрители могут посмотреть фильм "Barış Akarsu Merhaba" в сети кинотеатров Park Cinema в Flame Towers, ТЦ Park Bulvar, Metro Park, Aygün Mall и Zagulba Mall.
Билеты можно приобрести на сайте parkcinema.az
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