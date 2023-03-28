Киану Ривз получил по $39 тыс. за каждое слово, произнесенное в «Джоне Уике 4»

Актер Киану Ривз в последнем боевике со своим участием "Джон Уик 4" произнес всего 380 слов за 169 минут фильма. Такую статистику приводит Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, в первой части франшизы герой Киану Ривза произнес 484 слова, хотя фильм длился всего 101 минуту. Отмечается, что 10% своих слов Джон Уик произнес еще в трейлере картины. По подсчетам журналистов, за каждое сказанное в блокбастере слово актер получил по $39 тыс. При этом самой длинной репликой протагониста стали слова, которые он говорит своему другу Симадзу Кодзи.

"Мы с тобой давно оставили хорошую жизнь, друг мой", - говорит Джон Уик.

За первые выходные проката фильм с Киану Ривзом в главной роли заработал около 300 млн руб. Кроме того, он показал наилучшую среднюю заполняемость - в 27 человек на сеанс. Четвертый фильм франшизы получил также 95% положительных рецензий от критиков.