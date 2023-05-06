Джеки Чан признался...

Актер Джеки Чан рассказал в интервью с Gazeta.ru, в каких сценах больше всего любит сниматься, передает Day.Az.

Чан отметил, что ему нравятся как сцены с драмой, так и экшеном, но первое ему предпочтительнее. Он объяснил, что драму нужно "пропустить через себя" и вживаться в своего персонажа. По словам звезды, это более тяжелый труд, чем работа над экшен-сценами.

"Конечно, мне больше нравится драма: она труднее, чем экшен. В последнем можно просто над кем-нибудь приколоться, совершить какое-то физическое действие. А драма... Она о терпении. Нужно сесть, пропустить все через себя, обдумать. Во время работы над ней ты взаимодействуешь с другим актером или актрисой, вы разговариваете, оба вживаетесь в своих героев. И плачешь ты по-настоящему. Это вам не просто глазных капель накапать. Это гораздо более тяжелый труд, чем снимать экшен. Но мне нравится и то, и другое", - поделился Чан.

Чан отметил, что за последние 15 лет своей актерской карьеры сменил множество экранных образов, чтобы его не воспринимали только как звезду боевиков.

"За последние 15 лет я сменил свой экранный образ, потому что не хочу, чтобы зрители считали Джеки Чана просто звездой боевиков. Ведь век звезды боевиков недолог. И я задался вопросом: "Как продолжить делать фильмы? Я уже не такой молодой, не могу драться, как раньше". Да и зрители могли сказать: "О-о, Джеки постарел". Они могли не захотеть видеть меня таким. В итоге я стал активнее участвовать в драмах и делать меньше боевиков вроде "Карате-пацана", "Иностранца", "Большого солдата", "Новой полицейской истории"... Потихоньку менялся, и тогда люди осознали, что Джеки Чан больше не звезда боевиков. Он актер", - рассказал артист.