Названа самая богатая молодая звезда Великобритании

Певца Гарри Стайлса назвали самой богатой молодой звездой Великобритании. Об этом пишет газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что артист получает звание самого обеспеченного селебрити страны в возрасте до 30 лет второй год подряд. Его состояние оценивается в 175 миллионов фунтов стерлингов.

На втором месте расположилась певица Дуа Липа (82,5 миллиона фунтов стерлингов), на третьем - бывший участник группы One Direction Найл Хоран (60,4 миллиона фунтов стерлингов).