Поддержка COP29 будет темой сентябрьских встреч ООН

В конце сентября в Нью-Йорке пройдет "Неделя климата", которая будет организована 22-29 сентября климатической группой (структурой) ООН и Генеральной Ассамблеей ООН, сказала в четверг Day.Az постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

"На сентябрьских встречах по климату в Нью-Йорке будут и дискуссии о COP29 и о том, как команды ООН могут поддержать Азербайджан в проведении важнейшего мероприятия в ноябре. Я думаю, что помимо вовлеченности в процесс обсуждения борьбы с климатическими изменениями официальных лиц 198 государств, нужна активность гражданского общества. Для этого необходимо больше осведомленности, что поможет успеху COP29", - подчеркнула Андреева.

Как сообщил сегодня на форуме по климатическим действиям в Конгресс-Центре Баку ведущий переговорщик COP29 по вопросам адаптации, потерь и ущерба Эльвин Ашрафзаде, "инклюзивность (доступность, открытость для всех) - один из важных принципов председательства Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29)".

Отметим, что Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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