Япония обвинила РФ в нарушении резолюций Совбеза ООН

Япония в очередной раз обвинила Россию в том, что она якобы нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, сотрудничая с КНДР. Эта тема поднималась на регулярной пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимасы Хаяси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Хаяси, в частности, утверждал, что Россия "очевидным образом нарушает резолюции Совета Безопасности ООН", якобы закупая у КНДР вооружения. Генсек японского кабмина также выразил обеспокоенность в связи с якобы имеющим место военно-техническим сотрудничеством между РФ и КНДР. "Мы крайне обеспокоены влиянием, которое [это сотрудничество] может оказать на обстановку с безопасностью в регионе и вокруг нашей страны", - сказал он.

В то же время он воздержался от прямых комментариев по поводу содержания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, подписанного лидерами двух государств. Он также пообещал, что Япония в тесном сотрудничестве с международным сообществом продолжит добиваться всестороннего соблюдения резолюций Совбеза ООН в отношении КНДР, направленных на отказ Пхеньяна от развития ракетно-ядерной программы.

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