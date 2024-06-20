https://news.day.az/society/1669372.html Назначен новый начальник отделения Государственной дорожной полиции Бейлагана
Назначен новый начальник отделения Государственной дорожной полиции Бейлагана
Назначен новый начальник отделения Государственной дорожной полиции Бейлаганского районного отдела полиции.
Как сообщает в четверг Trend, майор полиции Руслан Рагимов назначен начальником отделения Государственной дорожной полиции Бейлаганского районного отдела полиции.
Отметим, что до этого Руслан Рагимов работал начальником отделения Государственной дорожной полиции Астаринского районного отдела полиции.
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