Поэзия Физули и мугам в Баку

В Международном центре мугама в Баку состоялся вечер, посвященный 530-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули, сообщает Day.Az.

Художественно-музыкальный вечер организован кафедрой "Искусство мугама" факультета музыкального искусства Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Под руководством народной артистки Симары Имановой выступили ханенде Гюльшен Алиева, Вугар Абилов, Гюнель Керимова, Ширали Мамедов, Зюмрюд Керимова, Элим Омаров, Рена Мехралиева. Прозвучал мугам "Раст" на газели Мухаммеда Физули.

На вечере, ведущим которого был заслуженный артист Азад Шукуров, прозвучал мугам в сопровождении художественной декламации.

Ханенде выступили в сопровождении Рамина Рзаева (тар), заслуженной артистки Фариды Меликовой (кяманча), Айгюн Мехманлы (ганун), Сайяра Теймурова (нагара), Шаига Асадова (балабан) и Эльнура Садыгзаде (балабан).

Оформление газелей Мухаммеда Физули для мугама "Раст" - поэт Салим Насирли.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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