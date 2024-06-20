https://news.day.az/politics/1669360.html Азербайджанская армия приведена в боевую готовность - ВИДЕО учений
Азербайджанская армия приведена в боевую готовность - ВИДЕО учений
Согласно плану подготовки текущего года, в полевых условиях проведены тактико-специальные учения подразделений радиационной, химической и биологической защиты азербайджанской армии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, согласно сценарию, задействованные в учениях подразделения были приведены в уровень боевой готовности и выведены в район боевого назначения.
В ходе учений отрабатывались практические действия по планированию радиационной, химической и биологической защиты в ходе оборонительной операции, вопросы доведения задач до подразделений.
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