Бандиты украли не менее $120 млн из банков сектора Газа

Вооруженные банды, часть из которых пользуется поддержкой палестинского радикального движения ХАМАС, за последние два месяца украли из банков сектора Газа порядка $120 млн наличными. Об этом газетe Financial Times сообщили в ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По оценкам всемирной организации, с которыми ознакомилось издание, частично поддерживаемые ХАМАС бандитские группировки украли не менее трети наличных средств из банковских хранилищ, расположенных на севере Газы. Отмечается, что финансовым организациям удалось сохранить около $240 млн, предварительно обнеся отдельные сейфы с деньгами бетонной конструкцией, чтобы предотвратить их кражу.

Наиболее крупные ограбления банков произошли 17 и 18 апреля. Незадолго до этого Банк Палестины залил бетоном хранилище одного из своих филиалов. Однако, по словам очевидца, 17 апреля банды его взорвали, украв в тот день $31 млн. 18 апреля вооруженные группировки совершили вторую крупную кражу на сумму около $36 млн, заявив, что деньги были "конфискованы по приказу высшей власти в Газе".

На фоне ограблений израильские чиновники выразили обеспокоенность возможным использованием части украденных средств боевиками ХАМАС для ведения подпольной борьбы, указывает FT. Газета напомнила, что ранее Израиль ввел ограничения на импорт наличных средств в сектор Газа, что привело к их дефициту. Как утверждается, местным жителям приходится платить за возможность воспользоваться банкоматом в центральной части сектора Газа, где осталось всего несколько работающих аппаратов для выдачи денег.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных радикалов ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!