https://news.day.az/politics/1669317.html Азербайджан еще больше укрепляет свои международные позиции - Гюльчохра Мамедова на платформе "Baku Network" - ВИДЕО
Азербайджан еще больше укрепляет свои международные позиции - Гюльчохра Мамедова на платформе "Baku Network" - ВИДЕО
Азербайджан еще больше укрепляет свои международные позиции.
Как передает Day.Az, об этом сказала ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова, будучи гостьей аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".
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