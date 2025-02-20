В Сумгайыте во дворе жилого дома обрушился грунт

Во дворе жилого дома в 20-м квартале города Сумгайыт произошел обвал грунта.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Xəzər TV, жители считают, что причиной инцидента могла стать старая канализационная система. По их словам, через эту территорию проходит крупный изношенный коллектор.

В Управлении водоканала Сумгайыта подтвердили, что в курсе проблемы. Специалисты уже осмотрели место происшествия и огородили его лентой для предотвращения несчастных случаев. Для проведения ремонта потребуется расширить участок, что предполагает удаления деревьев и демонтаж заборов.

"Мы направили соответствующее обращение в компетентные органы, чтобы создать условия для работы тяжелой техники. Проблему планируется устранить в ближайшее время", - заявили в ведомстве.

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