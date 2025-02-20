В Сумгайыте во дворе жилого дома обрушился грунт - ВИДЕО
Во дворе жилого дома в 20-м квартале города Сумгайыт произошел обвал грунта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, жители считают, что причиной инцидента могла стать старая канализационная система. По их словам, через эту территорию проходит крупный изношенный коллектор.
В Управлении водоканала Сумгайыта подтвердили, что в курсе проблемы. Специалисты уже осмотрели место происшествия и огородили его лентой для предотвращения несчастных случаев. Для проведения ремонта потребуется расширить участок, что предполагает удаления деревьев и демонтаж заборов.
"Мы направили соответствующее обращение в компетентные органы, чтобы создать условия для работы тяжелой техники. Проблему планируется устранить в ближайшее время", - заявили в ведомстве.
Подробнее - в видеорепортаже:
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