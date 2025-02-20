https://news.day.az/world/1731510.html Два самолета столкнулись в небе над США - ФОТО В аэропорту города Марана, штат Аризона, США, произошло столкновение двух небольших самолетов, в результате чего погибли как минимум два человека. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Fox News, эту информацию подтвердило местное полицейское управление. По данным правоохранителей, оба самолета были одномоторными с фиксированными крыльями.
Два самолета столкнулись в небе над США - ФОТО
В аэропорту города Марана, штат Аризона, США, произошло столкновение двух небольших самолетов, в результате чего погибли как минимум два человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Fox News, эту информацию подтвердило местное полицейское управление.
По данным правоохранителей, оба самолета были одномоторными с фиксированными крыльями. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) уточнил, что в воздухе столкнулись Cessna 172S и Lancair 360 MK II.
На данный момент подробности не разглашаются, идет расследование и осмотр места происшествия.
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