Два самолета столкнулись в небе над США

В аэропорту города Марана, штат Аризона, США, произошло столкновение двух небольших самолетов, в результате чего погибли как минимум два человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Fox News, эту информацию подтвердило местное полицейское управление.

По данным правоохранителей, оба самолета были одномоторными с фиксированными крыльями. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) уточнил, что в воздухе столкнулись Cessna 172S и Lancair 360 MK II.

На данный момент подробности не разглашаются, идет расследование и осмотр места происшествия.