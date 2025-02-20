Азиатская парламентская ассамблея одобрила семь резолюций в Баку
На заседании постоянного комитета по экономике и устойчивому развитию Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку были одобрены проекты резолюций.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в частности, были приняты:
1. Проект резолюции о создании Азиатского энергетического рынка
2. Проект резолюции по экологическим вопросам
3. Проект резолюции по финансовым вопросам: обеспечение усилий по экономическому росту
4. Проект резолюции по искоренению нищеты
5. Проект резолюции "Роль парламентов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в поддержке реализации целей устойчивого развития"
6. Проект резолюции "Водоснабжение и санитария в Азии для всех"
7. Проект резолюции "Азиатская инициатива по финансированию борьбы с изменением климата"
Отметим, что в 15-й пленарной сессии АПА принимают участие 35 делегаций, в том числе около 280 представителей, предполагается обсуждение ряда важных вопросов.
АПА является значимой платформой парламентской дипломатии, объединяющей парламенты азиатских стран. Подобные мероприятия способствуют развитию дискуссий и укреплению диалога между законодательными органами стран-членов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре